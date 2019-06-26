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ÖTV indirimli satışlar son virajda! Süre uzatılırsa satışlar da artar

Hükümetin otomotiv sektörüne destek vermek amacıyla yürürlüğe koyduğu ÖTV ve KDV indiriminde sona yaklaşılırken, sektör temsilcileri, durgunluğun aşılması için 15 puanlık ÖTV ve 17 puanlık KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesini talep ediyor. Yıllık bazda satışlardaki gerilemenin devam etmesinden dolayı bu hafta sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan müjdeli bir haber bekleniyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:16
ÖTV indirimli satışlar son virajda! Süre uzatılırsa satışlar da artar

Otomotiv sektörü tarafından taşıt alım satımını arttıracak ilave adımlar atılması talep ediliyor. 30 Haziran’a kadar geçerli olacak 1600 cc altı motorlu araçlara uygulanan 15’er puanlık ÖTV indiriminin 31 Aralık 2019 tarihine uzatılması ve vergi teşviğinin kapsamının genişletilmesi isteniyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.

Teşvikler umut verici

Otomotiv sektörü temsilcilerinden Adnan Vardarlı, hükümetin yaptığı vergi indirimlerinin ilerisi için umutlarını arttırdığını belirterek, “Hurda ve ÖTV yardımları memnuniyet verici ama yeterli değil. Hurda teşviği 10 bin liradan 15 bin liraya değil de 20 bin liraya çıkarılabilirdi. ÖTV’ye ise 15 puanlık değil de 20 puanlık bir indirim yapılabilirdi” dedi. Vergi uygulamalarının yeniden el alınması gerektiğini vurgulayan Vardarlı, “Diyelim ki bir arabanın matrahı 50 bin lira. Malum buna ÖTV ile KDV de ekleniyor. Ve ÖTV’nin KDV’si alınıyor. Bu konuya derhal el atılmalı” önerisini sundu. Vardarlı, hem ÖTV hem de KDV indirimlerinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Böyle bir adım satışlarımıza ivme katar, otomobil ve ticari talebini yukarı taşır” ifadelerini kullandı.

Faiz iştah kesiyor

Vardarlı, kredi faiz oranında görülen yukarı yönlü oynamadan da yakındı. Vardarlı, “Haliyle otomobil alımları geriledi. Bu soruna karşı önlem alınmalı. Konutta olduğu gibi vade oranında da indirim kampanyasına gidilmeli” çağrısı yaptı.

Önemli çağrı

Galericilere göre ÖTV teşviğinde ilk etapta yüzde 45-50 olan vergi dilimleri yüzde 30-35’e kadar geriledi. Ayrıca 1.6 litre ve altı taşıtlarda yüzde 60’lık vergi dilimi bu teşviğe dahil edilmedi. Şayet uygulama devam eder, indirime bu dilim de eklenirse otomotiv sektörü gücüne güç katar.

2018 Ocak-Mayıs döneminde devlet motorlu taşıtlardan 8 milyar 712 milyon lira ÖTV tahsilatı yaptı. Bu rakam 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 58 düşerek 3 milyar 648 milyon 655 liraya kadar geriledi.

Motorlu taşıtlardan ÖTV tahsilatı (TL)


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:16
  1. Otomotiv sektörü
  2. ÖTV indirimi
  3. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu
  4. ÖTV’nin sıfırlanması
  5. KDV indirimi
  6. Otomotiv sektörü temsilcilerinden Adnan Vardarlı
  7. Hurda ve ÖTV yardımları
  8. kredi faiz oranı
  9. ÖTV teşviği

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