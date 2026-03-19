Dünya Oturumu terk ettiler! ABD temsilciler meclisinde ağır çatlak
Dünya

Oturumu terk ettiler! ABD temsilciler meclisinde ağır çatlak

Oturumu terk ettiler! ABD temsilciler meclisinde ağır çatlak

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin, Adalet Bakanı Pam Bondi ile reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin düzenlediği kapalı oturum, Demokratların salonu terk etmesiyle sonuçlandı.

Adalet Bakanı Bondi ve Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarının, Adalet Bakanlığınca nasıl incelendiğine dair süreci açıklamak amacıyla Capitol Hill'de Komite üyeleri ile bir araya geldi.

Komitedeki Demokratlar, Bondi'ye 14 Nisan'da yapılması planlanan oturumda ifade vermek için mahkemeye çıkmayı planlayıp planlamadığını açıklaması için baskı yaptı.

Kapalı kapılar ardında yapılan oturum başladıktan yaklaşık bir saat sonra Demokratlar, Bondi'nin oturumuna katılacağına ilişkin taahhüt vermemesi üzerine oturumu terk etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, Bondi'nin "mahkeme celbine uyma taahhüdünde bulunmayı defalarca reddettiğini" söyledi.

 

Oturum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bondi, mahkeme celbine uyup uymayacağı yönündeki soruya, "Yasalara uyacağımı gayet açık bir şekilde belirttim." yanıtını verdi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Adalet Bakanı Bondi'yi, Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında Kongre'de ifade vermek üzere çağırmıştı.

Buna göre, Bondi'nin 14 Nisan'da Kongre'de, Epstein soruşturması ve soruşturma kapsamında yayımlanan dosyaların Bakanlık tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin ifade vermesi istenmişti.

 

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

İran misillemeleri başarılı oldu! ABD ve müttefik radar tesisleri vuruldu

ABD güncel bilançoyu açıkladı: İran’da 7 bin 800 hedef vuruldu!

CNN Sunucusundan itiraf geldi: ABD'nin kirli planı İran kayasına çarptı!

Ali

Intihar mı yoksa ona benzer biri mi öldürüldü. Siyonislerin ahlaksız durumu bak İsrail baskı yaptı ne flistin kaldı ne İran Epstein davası bu başka birşey değil Yahudinin elinde giyotin gibi salar Bu köpek soyları Kendi cami parası çok değerli ama müslüman olunca değersiz olur. Düşün ki bir müslüman ülkesi 10 milyon hristiyan öldürse o devlet yerinde durur mu? Kesin durmaz Amerika İsrail nasıl duruyor? Yetmediği Gibi birde terör örgütü kuruyorlar daha fazla kan dökmek için. PKK işit kuran Amerika İsrail Avrupa. Işit Amerika İsrail dir. Arkası gelir mi evet gelecek. Siyonislerin büyük kazanç sağladığı şirketler kan dökmek için para verir.
