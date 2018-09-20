Oturma odası ferah olmalı

Ev hanımının günü, mutfakla oturma odası arasında geçer dense yeridir. Bunu gören yeni mimar ve müteahhidler, geniş ferah mutfaklar yaparak oturma odası ile mutfağı bir araya getiriyorlar. Böylece Ayşe Hanım da mutfaktan odaya seyirtmekten kurtuluyor. Misafirinin kahvesini kabartırken ocakta, biryandan da olup bitenlere yapılan yorumları dinleyebiliyor. “Ay duyamadım... Nerede kalmıştık..” gibi tekrarlara lüzum kalmıyor.

Fakat herkesin geniş geniş mutfakları yok. Daracık mutfaklarda ömür tükeden milyonlarca hanım var.

Onlar için oturma odası önemini hiç yitirmez. Derli toplu kalsın diye sabahtan akşama kadar bilmem kaç defa derlenir, toplanır.

Akşam aile burada bir araya gelecektir. Günün telâşesiyle oraya buraya atılmış olanlar özenle gözden geçirilir.



Hepsi gereklidir bunların ama en önemlisi oturma odasınde renklere ve eşya seçimine önem vermektir. Bir de aydınlatmaya..