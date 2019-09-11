Oturma eylemi yaparken acı haberi aldı Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan S. Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni S. Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi. Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırannelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelerek başlattığı oturma eylemi sürüyor. Bozkurt, kuzeni S. Çetinkaya'ya kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürürken acı bir haber aldı. Hastanede tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozkurt'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. "Babamgitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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