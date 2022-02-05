Oturma düzeninde anlaşamayanlar sistem için buluşacak!

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanlarının bir araya gelecekleri ve "güçlendirilmiş parlamenter sistem" üzerinde çalışma yapacakları öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 siyasi partinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" ile ilgili çalışmada uzlaştığını söylemişti. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanmanız durumunda geçiş sürecine ilişkin bir çalışma başlayacak mı?" sorusuna ise "Geçiş süreci konusunda bir özel çalışmamız yok doğrusunu isterseniz." diyerek karşılık vermişti.

Çalışma yemeğinde buluşacaklar

Geçtiğimiz ay konuşan CHP Genel Başkanı'nın açıklamasından sonra, 6 muhalefet partisinin henüz üzerinde çalışmadıkları bir metnin neresinde uzlaştığı merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu'nun 12 Şubat'ta; İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları ile çalışma yemeğinde bir araya geleceği açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi

Yapılan duyuruda, 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında mutabakat sağlanan esasların masaya yatırılacağının söylenmesi, Kılıçdaroğlu'nun geçen ay kullandığı, "Geçiş süreci konusunda bir özel çalışmamız yok doğrusunu isterseniz." ifadelerini akıllara getirdi.

Oturma düzeni açıklaması

Önceki hafta Halk TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin "oturma düzenine" ilişkin açıklaması ile gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun, "Benim şahsi kanaatim; mesela partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. Olur yani." sözleri, "Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler?" şeklinde yorumlanmıştı.

Davutoğlu'ndan 'Boy sırasına göre mi oturacaksınız?' sorusuna cevap

Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Boy sırasına göre mi oturacaksınız?" sorusuna, "Şu ana kadar bu konu hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadı. Ama buradan söylüyorum. Eğer konuşulacaksa, Türkiye'nin menfaatineyse, bu ülke için faydalı olacaksa ben en arka sırada oturmaya razıyım. En kenarda oturmaya da razıyım." cevabını vermişti.