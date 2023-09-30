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Yerel Oturduğu evi yaktı!
Yerel

Oturduğu evi yaktı!

Yeniakit Publisher
2023-09-30 09:24:00 -
Oturduğu evi yaktı!

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi oturduğu evi ateşe verdi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi oturduğu evi ateşe verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2225. Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katında oturan D.C.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumandan etkilenen D.C.Y'yi evden çıkarıp Kayseri Devlet Hastanesine götürdü.

Evin hasar gördüğü yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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