Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
Milli takım, ilk gün müsabakalarında Hollanda ve Rusya'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldu15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:46
İSTANBUL (AA) - Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ilk gün müsabakalarında B Grubu'nda Rusya ve Hollanda'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Rusya'ya 25-13, 25-12 ve 25-10'luk setlerle, Hollanda'ya ise 25-20, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip yarın gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlarını Polonya ve Hırvatistan'la oynayacak.
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