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Yerel Otoyolda feci kaza! Ok gibi saplandı
Yerel

Otoyolda feci kaza! Ok gibi saplandı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada otomobil içindeki 3 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:33:00 -
Otoyolda feci kaza! Ok gibi saplandı

Alınan bilgilere göre, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Hayri A. idaresindeki 34 RG 4000 plakalı otomobil, Kırkağaç ilçesi gişeleri yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Hayri A. ile yanında yolcu olarak bulunan Enes E. ve Oğuz G. ağır yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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