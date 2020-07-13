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Aktüel

Otoyolda durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:17:41 -
Otoyolda durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolun Bolu kesimi kent merkezi yakınlarında uygulama yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 520,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki H.K. (36), M.S. (23) ve V.A. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


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