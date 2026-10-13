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Gündem Otoyolda dehşet anları! Tırdan kopan lastik metrelerce yuvarlandı
Gündem

Otoyolda dehşet anları! Tırdan kopan lastik metrelerce yuvarlandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda ilerleyen bir tırdan kopan lastik, metrelerce yuvarlanarak trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Rampadan hızla ilerleyen lastik, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durdu.

Olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde bulunan bir tırın lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden koparak yola savruldu. Kopan lastik, rampanın eğimiyle birlikte hız kazanarak trafikte metrelerce yuvarlandı.

Otoyolda araçların seyir halinde olduğu sırada kontrolsüz şekilde yuvarlanan lastik, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Rampada giderek hızlanan lastik, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarında bulunan yön tabelasına çarparak durabildi.
Öte yandan, tırdan kopan lastiğin otoyolda yuvarlandığı anlar, trafikte seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, büyük lastiğin rampada hız kazanarak ilerlediği ve yön tabelasına çarparak durduğu anlar yer aldı.

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