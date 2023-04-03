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Gündem Otoyolda akılalmaz anlar! Anne kaputta! Vicdansız şoför, gaza bastıkça bastı
Gündem

Otoyolda akılalmaz anlar! Anne kaputta! Vicdansız şoför, gaza bastıkça bastı

Yeniakit Publisher
2023-04-03 15:14:00 -
Otoyolda akılalmaz anlar! Anne kaputta! Vicdansız şoför, gaza bastıkça bastı

Düzce’de bir anne, çocuğunu kaçıran eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutundu. Vicdansız eski koca aracı durdurmayınca ortaya akılalmaz görüntüler çıktı. Anne kilometrelerce kaputun üzerinde yolculuk etti. Gaza bastıkça basan koca tır bile sağladı.

Düzce’de bir anne, çocuğunu kaçıran eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutundu. Vicdansız eski koca aracı durdurmayınca ortaya akılalmaz görüntüler çıktı. Anne kilometrelerce kaputun üzerinde yolculuk etti. Gaza bastıkça basan koca tır bile sağladı. 

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş., 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi. A.O.Ş. uzaklaştığı sırada S.Ş. aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı. A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü.

Yolculukta zaman zaman korku dolu anlar da yaşandı. D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı.
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Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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