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Dünya Otoyola ilk kez bir F-35 savaş uçağı iniş yaptı
Dünya

Otoyola ilk kez bir F-35 savaş uçağı iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 11:03:00 -
Otoyola ilk kez bir F-35 savaş uçağı iniş yaptı

Norveç ordusuna ait iki F-35A savaş uçağı, Finlandiya'da gerçekleştirilen tatbikatın ardından bir otoyola iniş yaptı. Bu, F-35A savaş uçaklarının özel pist dışında bir otoyola ilk inişi oldu.

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Finlandiya'da gerçekleştirilen tatbikatta iki F-35A tipi savaş uçağının otoyola iniş yaptığı duyuruldu. Finlandiya'ya ait F-18 savaş uçaklarıyla 21 Eylül Perşembe günü düzenlenen tatbikatın ardından Tervo'da otoyola inen F-35A savaş uçaklarına motorları çalışır durumdayken yakıt ikmali yapıldığı aktarıldı. F-35A savaş uçaklarının özel pist dışında ilk kez bir otoyola iniş yaptığı vurgulandı. Uçakların kısa süre sonra yeniden havalandığı belirtildi.

F-35'lerin bir diğer türü olan ve dikey iniş yapabilen F-35B ise daha önce yola inmişti. Norveç'e ait F-35A'ların karayoluna inişi ise, F-35 jetinin dikey iniş yapamayan bu versiyonu için ilk oldu.

"BU BİR DÖNEM NOKTASI"

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rolf Folland, F-35A savaş uçaklarının ilk kez bir karayoluna inişine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir dönüm noktasıdır. Sadece Norveç Hava Kuvvetleri için değil, Kuzey ülkeleri ve NATO için de. Bu, dağılma konseptini uygulama yeteneğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı. Savaş uçaklarının savaş dönemlerinde askeri üslerdeki pistlerde savunmasız olduğunu işaret eden Folland, "Yani küçük havaalanlarını ve şimdi de otoyolları kullanabilmek savaşta hayatta kalma yeteneğimizi artırır. Ayrıca bu, İskandinav bölgesinde askeri-hava iş birliği kapsamında başlattığımız heyecan verici gelişmenin de bir göstergesidir" dedi. Folland Finlandiya'nın bu yıl NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, "Finlandiya uzun süredir yakın bir ortak ve şimdi de bir müttefikimiz. Düz ve geniş otoyolları, dağılma konseptimizi daha da geliştirebileceğimiz anlamına geliyor. Konseptin amacı, düşmanın yerdeyken uçağımızı hedef almasını zorlaştırmaktır" diye konuştu.
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