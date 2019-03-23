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ÖTO’ya akreditasyon sistemi geliştirme ziyareti

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, akreditasyon standardı kriterlerinin sürecini gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyaretinin bağımsız denetçi kuruluş Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:37
ÖTO’ya akreditasyon sistemi geliştirme ziyareti

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, akreditasyon standardı kriterlerinin sürecini gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyaretinin bağımsız denetçi kuruluş Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. Baş Denetçisi Özlem Bocutoğlu tarafından yapıldığını belirterek, "Amacımız; üyelerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek" dedi.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)’na ‘Akreditasyon Sistemi Geliştirme’ amaçlı ziyaret yapıldı. Geliştirme ziyaretinin ardından gerçekleştirilen toplantılara; Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Meclis Başkanı İbrahim Surav, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Yaşayan, Genel Sekreter İ. Emre Çiftçi ve oda personeli katıldı. Oda başkanı Eriş, ziyaretle ilgili önemli bilgiler aktardı.


Eriş, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, oda-borsa akreditasyon sistemi çalışmaları kapsamında, Ödemiş Ticaret Odası’nın yönetim ve oda borsa mevzuatı, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, iş planlaması ve yönetimi, haberleşme ve yayınlar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite yönetimi, iletişim ağı, politika ve temsil, bilgi ve danışmanlık ve destek, iş geliştirme ve eğitim, uluslararası ticaret konularında inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen ön çalışmalarda 13 kriterden oluşan yönetim ve oda borsa mevzuatı, mali yönetim, iletişim ağı vb. başlıklar altında odanın yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilerek, akredite oda statüsünü korumak amacıyla 2019 yılında yapılması planlanan denetim için ön hazırlıklar gözden geçirildi ve gelişime açık olan hususlarda geri bildirimler yapıldı" dedi.



"İyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerimize devam etmekteyiz"


Başkan Eriş, şöyle devam etti:


"Ödemiş Ticaret Odası olarak üyelerimize en iyi hizmeti vermek için akreditasyon çalışmalarına önem vermekteyiz. Akreditasyon süreci ile ilgili her türlü desteği üst yönetim olarak vermekle birlikte bu süreci iyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Akreditasyon sistemi Türkiye genelinde oda/borsaların performans standartlarını yükseltmek ve üyeleri olan iş dünyasına daha etkili hizmet (iş destekleri gibi) verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bizler odamızın faaliyetlerini akreditasyon sistemi kriterlerimize uygun olarak oluşturarak gerçekleştirmekteyiz."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:37
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