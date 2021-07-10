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Dünya Otopsi raporu açıklandı! Haiti Devlet Başkanı, öldürülmeden önce...
Dünya

Otopsi raporu açıklandı! Haiti Devlet Başkanı, öldürülmeden önce...

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin, öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 20:14:00 -
Otopsi raporu açıklandı! Haiti Devlet Başkanı, öldürülmeden önce...

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin, öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Haitili yetkililer, Moise'ye düzenlenen suikast soruşturmasıyla ilgili son bilgileri açıkladı.

Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti.

Destin, Moise'ye nasıl işkence edildiğine dair ayrıntıları paylaştı.

Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

Suikast, komando birliği tarafından yapıldı

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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