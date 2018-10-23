0553 313 94 23

Otoparktaki otomobilin sırrı… Esrarengiz kimyasal madde

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi aranırken Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest, kendisine ulaşan bir bilginin izini sürerek Sultangazi’de terk edilen diplomatik aracı buldu. Mercedes’i otoparka 7 Ekim’de, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda görevli bir ataşenin bıraktığı ortaya çıktı. Ataşe 18 Ekim’de başka bir araçla getirdiği ikisi büyük üç valizi, park halindeki Mercedes’e yükledi. Bu sırada yere bir gaz maskesi düştü...

23 Ekim 2018 Salı 06:09
Otoparktaki otomobilin sırrı… Esrarengiz kimyasal madde

WASHINGTON Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Başkonsolosluğu’nda kaybolmasının üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş dağılırken uluslararası medya dünden itibaren “Ceset nerede?” sorusuna odaklandı. “Denize mi atıldı, ormana mı gömüldü” tartışmaları sürerken 2 Ekim’den beri 4. Levent’teki Suudi Başkonsolosluğu önünde gelişmeleri izleyen Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest’e çok kritik bir ihbar geldi.

Buna göre Sultangazi Devlet Hastanesi’nin hemen yanındaki 3 katlı İSPARK’a, 7 Ekim’de diplomatik 34 CC 1736 plakalı siyah renkli E 220 model bir Mercedes otomobil bırakıldı. İSPARK çalışanları, otomobili getiren Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ataşesi Muhammed Ö.’yü tanıyordu. Normalde aracı konsolosluk çalışanı Türk şoför Y.K. kullanıyordu ancak o gün yoktu. Muhammed Ö., daha önce de geldiği Mercedes’i giriş kata, en uç noktaya bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. İlginç olan ataşenin 18 Ekim günü diplomatik 34 CC 2665 plakalı BMW ile otoparka dönmesiydi.

Valizleri yükleyip döndü

Muhammed Ö. ikinci gelişinde kullandığı bu otomobili bir önceki aracın önüne park etti. İkinci otomobilin bagajından ikisi çok büyük, biri daha ufak 3 valiz indirdi. Bu sırada otoparkta görevli M.Ö. kendisine yardım etti. Muhammed Ö. valizleri ilk Mercedes’e yüklerken bir yüz maskesi yere düştü. Muhammed Ö. maskeyi çöpe atıp valizleri bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. 34 CC 1736 plakalı Mercedes, arka koltuğunda büyükçe bir karton poşet içinde iPhone kutusu ve kettle (su ısıtıcısı) ile bagajında 3 valizle otoparkta kaldı.

Otoparkçı şüphelendi

Otoparkçı M.Ö. valizleri yüklerken şüphelenerek Muhammed Ö.’ye valizlerin içinde ne olduğunu sordu. Espriyle karışık, “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi yok değil mi” dedi. Muhammed Ö. gülerek öyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak M.Ö. maskenin gördüklerinden farklı olmasından şüphelenmişti. Çöpten aldığı maskeyi tanıdığı bir doktora gösterdi. Doktor bu tip bir maskenin ağır kimyasalla çalışılacağı zaman takılacağını söyledi. Otoparkçı korkarak maskeyi çöpe attı.


İhbarla ortaya çıktı

Otoparka 15 gün boyunca ne Muhammed Ö. ne de şoförü Y.K. uğradı. Üzeri toz kaplanan Mercedes, konsolosluk araçlarında arama yapılırken otoparktaydı. Hürriyet’in bilgi vermesi üzerine otoparka İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler de geldi. Otoparkın tüm kamera kayıtlarına el konuldu. Bagajında valizler olduğu bildirilen Mercedes koruma altına alındı.

Otoparka gelen polis ekipleri araçta inceleme için izin alınmasını bekledi. Ancak izin alınamadığı için inceleme yapılmadı.

 

20 gün önce jant almışlar

OTOPARKTA bulunan diplomatik plakalı Mercedes’in konsoloslukta görevli bir ataşeye ait olduğu ortaya çıktı. Bu bilgiyi otomobilin düzenli olarak bakıma götürüldüğü Kağıthane’deki özel servisin sahibi  açıkladı. Konsolosluğa ait Mercedes marka otomobilin bakımını yapan Uygun Otomotiv’in sahibi Hüseyin Uygun, “Araç konsoloslukta çalışan ataşeye aitti. Sanırım ticaret ataşesi. İsminin Muhammed olduğunu biliyorum. Aracı şoförü Y. getiriyordu. Düzenli olarak her ay bakıma getiriyorlardı. Ücretlerini de düzenli ödüyorlardı. Bir de ataşenin ailesinin kullandığı ikinci bir otomobilleri vardı. Onu da zaman zaman getiriyorlardı” dedi. Otomobili kullanan ataşenin bir ay önce görev süresinin sona erdiği ve ülkesine döneceğinin söylendiğini aktaran Hüseyin Uygun, “Son olarak 20 gün önce jant almaya geldi şoförü. Niçin istediğini sorduğumda da, ‘Türkiye’den yeni bir araç aldık. Ataşe bey yeni araç için istedi. Otomobili ülkesine götürecekmiş’ dedi” diye bilgi verdi. 

 

Dublör de getirmişler

ABD merkezli CNN International, Suudi gazeteci cinayetinden sonra Cemal Kaşıkçı’yı Suudi Başkonsolosluğu’ndan ‘çıkış yapmış gibi göstermek’ için gazetecinin kıyafetlerini giyen Suudi Mustafa el Medani’nin görüntülerini yayınladı. Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giydikten sonra takma sakal ve gözlükle Sultanahmet’e giden Medani, aynı gün geç saatlerde 15 kişilik ekiple birlikte ülkeden ayrılmıştı. CNN International’a konuşan bir Türk yetkili, Kaşıkçı’yı öldüren ekip içinde bir dublörün bulunmasının cinayetin planlı işlendiğine kanıt olduğunu söyledi. 57 yaşındaki Medani’nin vücudunun Kaşıkçı ile aynı ölçülerde olmasının Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra dublör kullanılmasının önceden planlandığına işaret ettiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 06:09
  1. İstanbul
  2. gazeteCemal Kaşıkçı
  3. suudi arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'a bir şok daha! O ülke de iptal etti
    1. Suudi Arabistan'a bir şok daha! O ülke..
    2. Başkan Erdoğan'dan MHP ve ittifak..
    3. Dar gelirliyi koruma bütçesi! Ücretler..
    4. Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba..
    5. Dünya devleriyle kritik görüşme! 90'a..
    6. Erkek yurdunda sır ölüm... İntihar mı..
    7. O bölgeye talih kuşu vurdu! Konut..
    8. Savcı baba isyan etti: İlla tecavüze..
    9. Trump’ın hamlesi tedirginliğe neden..
    10. Otoparktaki otomobilin sırrı…..
    11. Yorumcu Mehmet Demirkol: Trabzon'un en..
    12. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    13. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    14. Domagoj Vida'nın bonservis bedeli..
    15. Arsenal'de Mesut Özil fırtınası! 3-1
    16. Ve Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe..
    17. Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye..
    18. İşte CHP zihniyeti! Önder Sav: Hacca..
    19. "Türkçe bilen ajan arıyoruz" diyen CIA..
    20. 'Öğrenci Andı'nı dayatan bakan deşifre..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?