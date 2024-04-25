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Yerel Otoparkta yangın çıktı 52 dairelik bina boşaltıldı!
Yerel

Otoparkta yangın çıktı 52 dairelik bina boşaltıldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 13:15:00 -
Otoparkta yangın çıktı 52 dairelik bina boşaltıldı!

Çanakkale Ayvacık'ta bir binanın otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle çıkan dumandan etkilenen 52 dairelik bina tahliye edildi. Vatandaşlar sokağa dökülürken itfaiye yangın büyümeden müdahale etti.

Çanakkale Ayvacık'ta bir binanın otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle çıkan dumandan etkilenen 52 dairelik bina tahliye edildi. Vatandaşlar sokağa dökülürken itfaiye yangın büyümeden müdahale etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir binanın otoparkında bulunan otomobilde çıkan yangın endişeye neden olurken, yayılan dumandan etkilenen 52 dairelik bina tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bulunan 52 dairelik binanın otoparkında çıktı. Otoparkta bulunan park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alev ve dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı ile adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DUMAN BİNANIN İÇİNİ SARDI

Yangın sırasında yayılan dumanların binanın içini sarması üzerine endişe yaşayan 52 dairedeki vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi. Yanan otomobil ise itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Dışarı çıkan vatandaşlar ise itfaiye görevlilerinin binayı saran dumanı tahliye etmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra evlerine döndü. Olayda yaralanan olmazken, polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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