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Yerel Otoparkta inanılmaz görüntüler! 1.5 metrelik yılan böyle yakalandı
Yerel

Otoparkta inanılmaz görüntüler! 1.5 metrelik yılan böyle yakalandı

Ankara'da bir apartmanın otoparkında bulunan 1.5 metrelik yılan kısa süreli panik yarattı. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu bir poşete koyduğu yılanın yakalanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:09:00 -

İlginç olay, Sincan Atatürk Mahallesi Onur Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın oto parkında meydana geldi. Otoparkta bina sakinleri yaklaşık 1.5 metre boyunda yılan görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Uzun uğraşlar sonucunda yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı yakaladı. Yılan, dikkatli bir şekilde poşet içine konuldu. Yılan daha sonra doğaya salıverildi.

"Ölmesin yazık"

Ekipler ve vatandaşlar yardımıyla yakalanan yılana şefkat gösteren bir vatandaşın "aman kuyruğunu koparmayın, üstüne basmayın ölmesin yazık" dediği duyuldu.

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