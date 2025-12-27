Genç yaşta iş garantisi: MESEM’le öğrenciler hem öğreniyor hem kazanıyor

“ÖĞRENCİYİ MEZUN ETTİKTEN SONRA DİREKT ONU İSTİHDAMA KATIYOR” Aktaş, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusuna değinerek, işletmelerde öğrencilerin düzenli olarak kontrol ettiklerini vurguladı. İşletmelerin öğrencilerin iş sağlığına özen gösterdiğini ifade eden Aktaş, her işletmenin öğrencinin kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması için gerekli uyarılarda bulunduğunu ve öğretmenleri olarak işletmeye geldiklerinde İSG konusunda bir eksiklikleri varsa onları uyardıklarını kaydetti. MESEM'deki öğrencilerin mezun olduğunda işletmelerin onlarla çalışmaya devam etmek istediğini dile getiren Aktaş, "Çünkü öğrenciyi kendi ihtiyaçlarına yönelik yetiştirmiş oluyor. Dışardan bir personel istihdam edip onu yetiştirmek yerine yetiştirdiği öğrenciyi mezun ettikten sonra direkt onu istihdama katıyor." dedi. Aktaş, öğrencilerinin velilerinin de MESEM programından memnun olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin bu programdan mezun olduktan sonra aldıkları "ustalık belgesi" ile genç yaşta istihdama katıldıklarını belirtti.