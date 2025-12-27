Genç yaşta iş garantisi: MESEM’le öğrenciler hem öğreniyor hem kazanıyor

“MASEM BİZİM İÇİN BİR ŞANS” Başkent OSB'deki bir işletmede eğitimine devam eden 11. sınıf öğrencisi Tunahan Aydoğan da haftanın bir günü okulda, 4 günü ise işletmede eğitim aldığını söyledi. İşletmede, okuldaki bölümüyle alakalı işleri yaptığını anlatan Aydoğan, MESEM aracılığıyla yaptığı işe becerikli olup olmadığını anlayabildiğini ve bir işi nasıl yapabileceğini öğrendiğini kaydetti. İçinde hep çalışma hevesinin olduğunu aktaran Aydoğan, "Çalışmayı çok istediğim için bu bölümü ve okulu seçtim. İş konusunda bir avantajım olduğunu düşündüm. Mezun olduktan sonra bu işi yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden MESEM okulları bizim için bir şans." diye konuştu. İş sağlığı ve güvenliği konusunda şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadığının altını çizen Aydoğan, "İş sağlığı ve güvenliğimiz açısından her şekilde bize yardım ediyorlar. Her şekilde ihtiyacımızı karşılıyorlar. Yanlış yaptığımız zaman bizi uyarıyorlar. Koordinatörlerimiz ve usta öğreticilerimiz bizi yalnız bırakmıyor." dedi.