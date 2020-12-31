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Yerel Otoparklarda yeni dönem başlıyor
Yerel

Otoparklarda yeni dönem başlıyor

Gündelik yaşamın telaşesi içerisinde iken pratik çözümler birçok işimizi görmede büyük rol oynuyor. Bu düşünceden yola çıkarak birçok yerde dijitalleşme ve yenileşme gerçekleşiyor. Söz konusu yeniliklerden bir tanesi de otoparkları ilgilendiriyor. Arabası olanların çok işine yarayacağı bu sistemi inceleyelim…

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:57:00 -
Otoparklarda yeni dönem başlıyor

Gittikçe büyüyen ve nüfusu kalabalıklaşan şehirlerde insanların günlük hayatında yer tutan bazı rutinleri daha da hızlandıran ve bireylerin yaşamlarına konfor katan yenilikle, akıllı şehirlerin gelişmesinde önem taşıyor. İSPARK iş birliği ile uygulamaya geçirilen yeni proje, otopark görevlisini beklemeden ya da ücret ödemesini daha kolay mümkün kılmasıyla şoförlerin dikkatini çekti.

Sürücüler daha öncesinden araç plakalarını uygulamaya kaydediyorlar ve otoparktan ayrılırken cep telefonlarında bulunan uygulama üzerinden Masterpass’e kayıtlı kartlarından herhangi birini seçerek ödemeyi kolaylıkla tamamlayabiliyorlar. İSPARK otoparklarını aylık abonelik ile kullananlar da aynı bunun gibi ücret ödemelerini bu uygulama üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde yapabiliyor.

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