Taksim’in yıllardır devam eden hasreti bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yapılacağını müjdelediği ancak laikçilerin türlü oyunlarla sürekli engellemeyi başardığı Taksim Camii projesi, yüzlerce vatandaşın katılımıyla bayram gibi bir havayla ibadete açıldı.

4 yılda tamamlanan camide bugün ilk cuma namazı da kılındı.

Ümmeti sevince boğdu

Taksim Camii’nden sadece 10 ay önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin de ibadete açılması nedeniyle bir yılda iki büyük sevinç yaşanırken Yeni Akit gazetesinin 20 Şubat 2004 tarihli küpürü akıllara geldi.

Otoparka değil camiye karşı çıktılar!

Haberde; dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Taksim Camii'ne ilişkin kullandığı ifadelerin iç siyaseti gerginleştirdiğini öne sürmüş. Haberin devamında ise CHP Ankara milletvekili Bayram Meral, yaptığı açıklamada asıl amacın ibadet olmadığını gündemi değiştirme çabası olduğunu iddia etmiş.

Türkiye demokrasisine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecinde de büyük yaygaralar koparılarak yapımına engel olunan Taksim Camii'nin yerine otopark yapılmasına Baykal ve Meral'in ses çıkarmadığı bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.