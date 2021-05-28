  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomobil sulama kanalına devrildi!
Dolar tarihi zirveyi yeniledi
Genç kız, yeniden evlenmek isteyen babasını katletti! "Olay anını hatırlamıyorum"
Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması
Gündem Otoparka değil camiye karşı çıktılar!
Gündem

Otoparka değil camiye karşı çıktılar!

İbadete açılan Taksim Camii Yeni Akit'in 20 Şubat 2004 tarihli gazete küpürünü akıllara getirdi. Haberde; 28 şubat döneminde camiye karşı çıkan Deniz Baykal ve CHP’li Bayram Meral'in o araziye otopark yapılmasına ses çıkarmadığı yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:08:00 - 2021-05-28 17:17:27
Otoparka değil camiye karşı çıktılar!

Taksim’in yıllardır devam eden hasreti bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yapılacağını müjdelediği ancak laikçilerin türlü oyunlarla sürekli engellemeyi başardığı Taksim Camii projesi, yüzlerce vatandaşın katılımıyla bayram gibi bir havayla ibadete açıldı.

4 yılda tamamlanan camide bugün ilk cuma namazı da kılındı.

Ümmeti sevince boğdu

Taksim Camii’nden sadece 10 ay önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin de ibadete açılması nedeniyle bir yılda iki büyük sevinç yaşanırken Yeni Akit gazetesinin 20 Şubat 2004 tarihli küpürü akıllara geldi. 

Otoparka değil camiye karşı çıktılar!

Haberde; dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Taksim Camii'ne ilişkin kullandığı ifadelerin iç siyaseti gerginleştirdiğini öne sürmüş. Haberin devamında ise CHP Ankara milletvekili Bayram Meral, yaptığı açıklamada asıl amacın ibadet olmadığını gündemi değiştirme çabası olduğunu iddia etmiş.

Türkiye demokrasisine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecinde de büyük yaygaralar koparılarak yapımına engel olunan Taksim Camii'nin yerine otopark yapılmasına Baykal ve Meral'in ses çıkarmadığı bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar
Gündem

Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar

Japon basını, Bayraktar TB2 SİHA'larını almayı düşünen potansiyel müşterileri açıkladı.

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu
Siyaset

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu

Doların Türk Lirası karşısında yükselmesini Taksim Camii'nin açılmasına bağlayan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın soy ismi farklı olan oğlu Murat..
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ülkesiyle Tokyo Olimpiyatları'na katılması sebebiyle oynanacak olan ilk Şampiyonlar Ligi ön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay