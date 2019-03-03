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Otopark fırsatçılarına göz yumulmasın

İstanbul’un belli başlı semtlerinde İBB’nin 5-10 liralık otopark bedelleri makul görülürken, bu rakam valeli özel otoparklarda 21 liradan başlayıp 120 liraya kadar çıkıyor. Durumdan rahatsız olan sürücüler, fiyatlarda indirime gidilmesini talep ediyor.

03 Mart 2019 Pazar 11:57
Otopark fırsatçılarına göz yumulmasın

Özel otoparkların yanına yanaşılmıyor. Metropollerde saatlik ücreti 20-30 liradan başlayan, 110-120 liraya varan bu otoparklar mağduriyetlere neden oluyor. Özellikle de caddelerde ve ara sokaklarda yer bulamayarak, araçlarını valelere emanet etmek zorunda kalan sürücüler karşılarına çıkarılan yüksek faturalardan muzdarip.

Standart şart

Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi merkezi lokasyonlarda özel otoparkların cep yaktığını belirten sürücüler, fiyatların makul seviyelere çekilmesini; bir standarda bağlanmasını istiyor. Konuya duyarlı olan tüketici dernekleri ise fahiş bedellerle hizmet veren işletmelerden hizmet alınmaması uyarısı yapıyor.

Arz-talep belirleyici

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Deniz, otopark ücretlerinde arz-talep dengesinin belirleyici olduğuna işaret etti. Ücretleri işletmelerin tayin ettiğini dile getiren Deniz, “Burada tüketiciler dikkati ve tedbiri elden bırakmamalılar. Otoparkların fiyatlarının uygun olup olmadığına; tarifelerinin bulunup bulunmadığına bakmalılar” ikazında bulundu. Tarifesi olmayan otoparkların idari makamlara şikâyet edilebileceğini belirten Deniz, “Mutlaka ve mutlaka bir ürün veya hizmetin fiyatı ilan edilmeli, paylaşılmalıdır” dedi.

Kayıt dışı uyarısı

Devlet tarafından tarifelere dokunulduğu; ücretlere müdahale edildiği takdirde kayıt dışılığın artabileceğini savunan Deniz, “Zaten dünya kadar kaçak otopark var, bunlara yenilerinin eklenmesi sorunları derinleştirir. Yani regülasyon kararı alınması tabelası bulunmayan, vergi mükellefi olmayan değnekçilerin sayısını artırabilir. Ayrıca araçların güvenliğini tehlikeye sokabilir” diye konuştu.

Hakkınızı arayın

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde araç sayısının günbegün arttığını aktaran Deniz, şunları söyledi: “Buna paralel olarak ilave otoparkların hayat bulması gerekiyor. Yeni bina ya da apartman inşa eden bir müteahhit, her daire için bir park yeri yapmalı. Ama yapmıyor. Yine belediyeler tarafından otopark harçları toplanıyor. Bu harçlarla otopark inşa edilmeli. Ne var ki inşa edilmiyor. Daire malikleri, ilçe sakinleri bu bilinçle konunun takipçisi olmalı; haklarını aramalı, araçlarına yer açılması için girişimlerde bulunmalı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:57
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Özel otoparklar
  5. otoparklar
  6. vale
  7. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Deniz
  8. otopark ücretleri
  9. arz-talep dengesi

YORUM YAZ

  • mustafamustafa30 dk önce
    bu valeler ve otel-restaurant-cafe gibi popüler yerlerin POLİS-ÇEKİCİ-OTOPARK işbirliği ile kendi menfaatlerine vatandaşların arabasını çektirneleri çok yaygın...bu işbirliğini devlet yumruğu ve Emniyet Müdürlükleri dağıtmak zorunda, tehlikeli yozlaşma artıyor

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