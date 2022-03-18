Otonom teknolojiler gençlere emanet

ERTUĞRUL ŞAHAN ANKARA

Teknopark Ankara’nın ev sahipliğinde ve Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şubesi birlikteliğinde organize edilen ‘2’nci Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı’ büyük yankı uyandırdı.

875 proje yürütüyor

Mühendis adaylarının ilgilerini çeken konferansta Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, önemli açıklamalarda bulundu. Gültekin, Teknopark Ankara’da 875 projeye yürütüldüğünü söyledi.

Yerli oto örneği

Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde fosil yakıtlardan elektriğe ve verimsiz insan gücünden başlayarak otonom sistemlere geçiş hızlanmıştır. Otonom sistemlerin içinde bulunduğumuz en güzel örneği; yerli otomobil Togg’da kendini göstermektedir. Otonom sürüş teknolojisine sahip olacak olan yerli otomobil, hayatın pek çok alanında sürücüsünün üzerinden yük almayı başaracak.”

Yeni pazarlar oluşacak

Gültekin, Türkiye’de pek çok firmanın otonom sistemler konusunda çalışma yaptığını anlattı. Bu sistemler sayesinde yeni pazarlar ve yeni markalar oluştuğunu dile getirdi. Gültekin, “Günlük hayatımızda her geçen gün kullanımı artan otonom sistemlerde markalarımızı görmek ve bunları global pazarda konumlandırmak misyonumuz olmalıdır” diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ise gençlere “Dünya baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bizim geri kalmamamız lazım. Yeni mezun arkadaşlarımız yetkinliklerini artırmalı, ‘network’e önem vermeli” tavsiyelerinde bulundu.

Sistem mühendisliği vurgusu

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Nacar da mühendis adaylarına “Savunma sanayiinin sizin gibi beyinlere ihtiyacı var. Sanayide mutlaka staj gibi çalışmalarda yer almanız gerektiğini düşünüyorum” diye seslendi.

Türkiye'nin de imzası olacak

Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şube Başkanı Tahir Uras da “Milli beyinlerce geliştirilen otonom teknolojilerde ülkemizin de imzasının olacağına inanıyoruz. Genç kardeşlerimize ‘Mermeri delen suyun şiddeti değil, suyun istikrarıdır’ diyerek, istikrarlı çalışmayı öneriyoruz” şeklinde konuştu.