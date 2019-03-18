“Otonom araçlarla ezberler bozulacak”

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, otonom araçlar yaygınlaştığı zaman araç kullanımıyla ilgili normların çok değişeceğini ifade ederek, çocukların bile bir uygulama üzerinden araba çağırabileceğini söyledi. Hasan Yıldırım, otomotiv sektöründe bir değişim olduğunu ifade ederek, “Akıllı mobilite ve ileri teknoloji alanlarında hızlı ve akıllı davranıldığında Türkiye’nin otobüs ve yan sanayiciler olarak burada büyük bir fırsatı var” dedi. Yıldırım, “Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak” diye konuştu.

TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, bugün ABD’de Google, Facebook ve Apple’a dizel araçlar verdiklerini ve elektrikli araçlar vereceklerini ifade ederek, “Onlar bizim araçları kullanarak işçilerini getirip götürüyor. Hızlı davranırsak, Avrupalı ve Amerikalıların rekabeti arkasında kalmazsak büyük pazar payından hak ettiğimizi alabiliriz” dedi.