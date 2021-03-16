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Ekonomi Otomotivde taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ekonomi

Otomotivde taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Taksit sayıları fatura değeri 120 bin TL altında olan araçlar için 60 ay, 750 bin TL üzerinde araçlar için 24 ay olarak belirlendi. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 08:42:00 -
Otomotivde taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ticaret Bakanlığı, perakende satışlarda uygulanacak ilke ve kurallarda değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre taksitli mal ve hizmet satışlarında otomotiv için düzenleme yapıldı. Buna göre taksit sayıları fatura değeri 120 bin TL altında olan araçlar için 60 ay, 750 bin TL üzerinde araçlar için 24 ay oldu.

6 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklendi.

Nihai fatura değerine göre taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

-120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay

-120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

-300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

-750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay

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Yorumlar

erhan pehlivan

:) habere güldüm şimdi... demekki yakında herkes 24 ay vadeli araba almaya başlayacak :D çünkü 120 ye araba kalmadı nerdeyse 300 binin altında araba kalmadı.
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madenci

sıfır araçlar için mi bu anlamadım
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