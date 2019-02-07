Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu

BURSA (AA) - Türkiye'de otomotiv sektöründe geçen yıl en çok ihracat yapan ilk üç firmanın sırasıyla Ford, Toyota ve Tofaş olduğu bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektöründe zirvede Ford yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota, üçüncü ise Tofaş oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault, TGS Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ile Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret takip etti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutluyoruz. Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



OİB verilerine göre, Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ocak ayı dış satımı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 2 milyar 330 milyon dolara ulaştı. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 17,7 olarak gerçekleşti.

Bu seneye iyi bir başlangıç yapan otomotiv endüstrisi, geçen yılki yüksek ihracat ortalamasını devam ettirdi. Geçen ay binek otomobillerdeki ihracat düşüşüne rağmen diğer ana sanayi ürün gruplarında çift haneli ihracat artışı yaşandı.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayisi ihracatı ocak ayında yüzde 3 azalarak 872 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Binek otomobil ihracatı yüzde 15 gerileyerek 813 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 43 artarak 381 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artışla 169 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 5 azaldı. Önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 24, ABD'ye yüzde 28 ihracat artışı kaydedildi. Binek otomobillerde en önemli pazarlar olan Fransa'ya yüzde 26, İtalya'ya yüzde 16, Polonya'ya yüzde 5 ihracat düşüşü görülürken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 45, Almanya'ya yüzde 4, İspanya'ya yüzde 9, Slovenya'ya yüzde 116 artış yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 44, Slovenya'ya yüzde 110, Hollanda'ya yüzde 163, Fransa'ya yüzde 72, Belçika'ya yüzde 81 ihracat artışı yaşanırken, İtalya'ya yüzde 13, İspanya'ya yüzde 14, ABD'ye ise yüzde 46 düşüş görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke olan Romanya'ya yüzde 3 bin 372, İtalya'ya yüzde 7, Fransa'ya yüzde 317 artış görülürken, önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 16, Birleşik Krallık'a yüzde 39 düşüş gerçekleşti.

- Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat arttı

Ülke bazında bakıldığında, ocak ayında Almanya'ya ihracat yüzde 0,1 artışla 348 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık'a yüzde 34 artışla 258 milyon dolar, Fransa'ya ise yüzde 5 azalarak 225 milyon dolar oldu. Ocakta yine önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 7, Polonya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 78, Romanya'ya yüzde 17, Hollanda’ya yüzde 49 ihracat artışı görülürken, Fransa'ya yüzde 5, İtalya'ya yüzde 10 düşüş kaydedildi.



Birleşik Krallık'a yönelik yüksek oranlı ihracat artışında, bu ülkeye yönelik binek otomobilleri ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarındaki ihracatın yüzde 45 ve yüzde 44 oranındaki artışlar, yan sanayi ihracatının da yüzde 31 artışı etkili oldu.



Ülke grubu bazında ocak ayında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yüzde 80 pay ve 1 milyar 865 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat yüzde 9 arttı. Bu yılın ilk ayında diğer Avrupa ülke grubuna ihracat yüzde 17 artış gösterirken, Afrika ülkelerine yüzde 6 ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 8 artış yaşandı.