Otomotivde 8.8 milyar $’lık “yan sanayi” ihracatı
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2021’in 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.
Geçen yılın ocak-eylül döneminde 6 milyar 510 milyon 535 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın 9 ayında yaklaşık yüzde 35 artarak 8 milyar 774 milyon 829 bin dolara yükseldi. Yılın 9 ayında 21 milyar 248 milyon 339 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 41,3’ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.