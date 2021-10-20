Otomotivde 8.8 milyar $’lık “yan sanayi” ihracatı

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 6 milyar 510 milyon 535 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın 9 ayında yaklaşık yüzde 35 artarak 8 milyar 774 milyon 829 bin dolara yükseldi. Yılın 9 ayında 21 milyar 248 milyon 339 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 41,3’ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.