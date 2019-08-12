“Otomotiv sektörünü 2. el ayakta tutacak”

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, ÖTV indirimi uygulaması nedeniyle ikinci el pazarındaki fiyatlarda 10’lara varan düşüşler görüldüğünü belirterek, “İkinci el piyasasının normal seyrine dönme eğiliminde olduğunu görüyoruz. İkinci el pazarıyla ilgili son verilerine bakıldığında da, ocak ayında 458 bin 80 adet olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarının her ay artarak mayıs ayında 643 bin 643 adede ulaştığını görüyoruz. İlk 6 ayda ise ikinci el toplam satışları 3 milyon 244 bin 378 adet olarak gerçekleşti. Sıfır araç pazarında yıl sonunda yüzde 60’lara varan bir daralmadan bahsedilirken ikinci el tarafında tablonun daha iyimser bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.