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Ekonomi Otomotiv sanayisinin üretimi 2020’de yüzde 11 azaldı
Ekonomi

Otomotiv sanayisinin üretimi 2020’de yüzde 11 azaldı

Toplam otomotiv üretimi geçen yıl 2019’a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi de yüzde 13 düşerek 855 bin 43 adet oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 11:09:00 -
Otomotiv sanayisinin üretimi 2020’de yüzde 11 azaldı

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. Türk otomotiv sanayisinin aralık ayı üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 149 bin 614 adet oldu. Aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildi. Otomotiv sanayisinin 2020 kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

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