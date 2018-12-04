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Otomotiv pazarındaki rekabet lideri değiştirmedi

Yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault 74 bin 303 adetle yine en çok satılan marka oldu - Ocak-Kasım döneminde yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında Renault liderliği bırakmazken, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti - Geçen yılın ocak-kasım döneminde üçüncü olan Volkswagen, 2018'in aynı döneminde ikinciliğe yükselirken, Fiat ikincilikten üçüncülüğe geriledi

04 Aralık 2018 Salı 15:49
Otomotiv pazarındaki rekabet lideri değiştirmedi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yılın ocak-kasım döneminde yüzde 33,75 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Bu yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault 74 bin 303 adetle yine zirvedeki yerini korudu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-kasım döneminde 425 bin 478 otomobil, 117 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 543 bin 231 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daraldı.

Ocak-kasım döneminde yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında Renault liderliği bırakmazken, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti.

Yılın ocak-kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 33,2 azalarak 74 bin 303'e indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 13,7'ye çıkardı.

Geçen yılın 11 ayında sıralamada üçüncü olan Volkswagen, bu yıl 58 bin 483 satışla ikinciliğe yükseldi. 58 bin 212 satış yapan Fiat ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.


- Honda üç, Toyota iki basamak yükseldi


Bu yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Ford 57 bin 832 adetle dördüncü ve Hyundai 31 bin 378 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-kasım döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 30 bin 485 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 26 bin 690 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 25 bin 624 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.

Listede 2017'nin 11 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 25 bin 240 satışla dokuzuncu oldu. Nissan 22 bin 295 satışla listede bir basamak yükselerek onuncu sıraya ulaştı.


- Volvo satışlarını en çok artıran marka


Yılın ocak-kasım döneminde binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 3 marka satışlarını artırırken, 24'ünün satışlarında düşüş yaşandı.

Satışlarını geçen yılın 11 ayına göre en çok artıran marka yüzde 31,6 ile Volvo oldu. Volvo, yılın ocak-kasım döneminde 4 bin 942 satış gerçekleştirdi.

Volvo'yu yüzde 11,5'lik artışla Honda ve yüzde 7,02'lik yükselişle Mitsubishi takip etti.

Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan marka yüzde 52,7 ile Opel oldu. Geçen yılın 11 ayında 40 bin 113 adetlik satışa ulaşan Opel, bu yılın aynı döneminde 18 bin 986 satış yaptı. Bu markayı yüzde 47,1'lik düşüşle Citroen ve yüzde 42,9'luk azalışla Fiat izledi.


- Kasım ayında da Renault lider


Kasım ayında otomotiv pazarı yüzde 42,3 daralarak 100 bin 859'dan 58 bin 204'e geriledi.

Kasım ayında da toplam pazarda Renault 6 bin 168 adetlik satışla liderliğini korurken, Volkswagen 6 bin 143 adetle ikinci, Fiat 5 bin 977 adetle üçüncü, Toyota 5 bin 647 adetle dördüncü ve Ford 5 bin 132 adetle beşinci sırada yer aldı.

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 11 ayında ulaştığı toplam satış adetlerine göre sıralaması şöyle:

SIRAMARKAOcak-Kasım 2017Ocak-Kasım 2018Yüzde DeğişimFark (Adet)
1RENAULT111.22274.303-33,19-36.919
2VOLKSWAGEN101.18858.483-42,20-42.705
3FIAT101.85758.212-42,85-43.645
4FORD94.20057.832-38,61-36.368
5HYUNDAI45.61131.378-31,21-14.233
6TOYOTA37.74930.485-19,24-7.264
7DACIA40.92126.690-34,78-14.231
8PEUGEOT34.23925.624-25,16-8.615
9HONDA22.63825.24011,492.602
10NISSAN29.18022.295-23,59-6.885
11MERCEDES-BENZ30.31020.610-32,00-9.700
12OPEL40.11318.986-52,67-21.127
13SKODA21.05318.710-11,13-2.343
14CITROEN21.40811.326-47,09-10.082
15BMW16.06611.133-30,70-4.933
16AUDI18.46111.116-39,79-7.345
17SEAT14.7019.410-35,99-5.291
18KIA12.8868.763-32,00-4.123
19VOLVO3.7564.94231,581.186
20MITSUBISHI3.3333.5677,02234
21SUZUKI3.5452.357-33,51-1.188
22JEEP2.0272.015-0,59-12
23ISUZU2.1131.775-16,00-338
24IVECO2.1941.385-36,87-809
25SUBARU1.4571.222-16,13-235
26MINI1.2701.082-14,80-188
27LAND ROVER1.6381.021-37,67-617
28MAZDA1.198852-28,88-346
29KARSAN1.343816-39,24-527
30PORSCHE605528-12,73-77
31SSANGYONG573319-44,33-254
32DS89214140,45125
33ALFA ROMEO293180-38,57-113
34JAGUAR306175-42,81-131
35LEXUS9250-45,65-42
36MASERATI6644-33,33-22
37SMART10430-71,15-74
39INFINITI10018-82,00-82
38FERRARI131838,465
40ASTON MARTIN1815-16,67-3
41BENTLEY128-33,33-4
42LAMBORGHINI62-66,67-4
TOPLAM819.954543.231-33,75-276.723

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:49
  1. ODD
  2. otomotiv pazarı

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