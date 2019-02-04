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Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019’un ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,02 daralarak 14 bin 373 oldu - Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 59, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 60'lık düşüş görüldü

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:58
Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,02 daralarak 14 bin 373 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 59,02 azalarak 14 bin 373 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam pazarda geçen yılın ocak ayında 35 bin 76 adet satış yapılmıştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 55,09 azalış gösterdi.

Ocak ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,74 azalarak 10 bin 979 adet oldu. Geçen sene 26 bin 611 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 51,65 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında da 2018 yılının ocak ayına göre satışlar yüzde 59,91 azaldı ve bin 394 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 59,84 azalırken, geçen yıl satışlar 8 bin 465 seviyesinde kayıtlara geçti.


- Dizel otomobil satışları azaldı


2019 ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,10'la 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 3 bin 963 adet ile sahip oldu.

Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 58,93 azalırken, otomobil satış adetleri, Ocak 2018 ile kıyaslandığında, dizel payı 6 bin 211 adetle yüzde 56,57'ye geriledi.


- En yüksek satış C segmentinde görüldü


Ocakta otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 6 bin 220 ile yüzde 56,7 pay alan C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48,7 pay ve 5 bin 349 adetle yine Sedan otomobiller oldu.

Yılın ilk ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,86 pay ve 2 bin 337 ile van ulaşırken, ardından yüzde 14,97 pay ve 508 adet satışla kamyonet, yüzde 9,46 pay 321 adet satışla pick-up ve yüzde 6,72 pay ve 228 adetle de minibüs sıralandı.

Bu yılın ocak ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
ALFA ROMEO808
ASTON MARTIN202
AUDI4950495
BENTLEY202
BMW3520352
CITROEN80126206
DACIA42953482
DS303
FERRARI000
FIAT1.3906172.007
FORD2851.3901.675
HONDA8330833
HYUNDAI1.018831.101
INFINITI000
ISUZU01616
IVECO04848
JAGUAR202
JEEP1000100
KARSAN03232
KIA15014164
LAMBORGHINI101
LAND ROVER36036
LEXUS404
MASERATI202
MAZDA29029
MERCEDES-BENZ204159363
MINI17017
MITSUBISHI384785
NISSAN53882620
OPEL3480348
PEUGEOT524197721
PORSCHE909
RENAULT1.8651802.045
SEAT1390139
SKODA2470247
SMART505
SSANGYONG10010
SUBARU52052
SUZUKI65065
TOYOTA25655311
VOLKSWAGEN1.2102951.505
VOLVO2310231
TOPLAM:10.9793.39414.373


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:58
  1. ODD
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  3. otomobil pazarı
  4. otomotiv pazarı

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