Otomotiv mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020
Otomotiv mühendisliği hangi üniversitelerde var 2020 | Üniversite sınavına giren öğrenciler kısa bir süre sonra tercih işlemlerini yapacak. Otomotiv mühendisliği bölümü okumak isteyenler "Otomotiv mühendisliği taban puanları 2020" , "Otomotiv mühendisliği başarı sıralaması 2020" , "Otomotiv mühendisliği kontenjanları 2020" , "Hangi üniversitelerde otomotiv mühendisliği bölümü var?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Üniversitesi sınavları 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı. 28 Temmuz’da sınav sonuçları açıklanacak. 6-14 Ağustos tarihleri arasında ise tercihler yapılacak. Otomotiv mühendisliği bölümünü okumak isteyenler okul puanlarını başarı sıralamalarını araştırmaya başladı.
Otomotiv mühendisliği hangi üniversitelerde var 2020
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)
Otomotiv mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020
Otomotiv mühendisliği okumak isteyenler 2020 yılı için okul puanları kontenjanlarını merak ediyor. İşte, otomotiv mühendisliği taban puanları
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