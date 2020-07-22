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Eğitim

Otomotiv mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020

Otomotiv mühendisliği hangi üniversitelerde var 2020 | Üniversite sınavına giren öğrenciler kısa bir süre sonra tercih işlemlerini yapacak. Otomotiv mühendisliği bölümü okumak isteyenler "Otomotiv mühendisliği taban puanları 2020" , "Otomotiv mühendisliği başarı sıralaması 2020" , "Otomotiv mühendisliği kontenjanları 2020" , "Hangi üniversitelerde otomotiv mühendisliği bölümü var?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:47:00 -
Otomotiv mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020

Üniversitesi sınavları 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı. 28 Temmuz’da sınav sonuçları açıklanacak. 6-14 Ağustos tarihleri arasında ise tercihler yapılacak. Otomotiv mühendisliği bölümünü okumak isteyenler okul puanlarını başarı sıralamalarını araştırmaya başladı.

Otomotiv mühendisliği hangi üniversitelerde var 2020

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)

Otomotiv mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020

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