Otomotiv kasımda çifte rekor kırdı

Otomotiv endüstrisi, kasım ayında çifte rekora imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, kasım ayında yüzde 5’lik artış ile 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaştı. Otomotiv, ocak-kasım döneminde de yüzde 12 artışla 29, 1 milyar dolar ihracat yaptı. Böylece 2017 senesine ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu bu yılın bitmesine bir ay kala geride bıraktı ve yıllık bazda ihracat rekorunu tazeledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrimizin bu yılı hedeflenen 31 milyar doların da üzerinde bir ihracatla kapatmasını bekliyoruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. kez ihracat lideri olarak başarımızı taçlandıracağız” dedi.