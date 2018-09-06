Otomotiv ihracatı liderliği bırakmadı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 20 milyar 808 milyon dolar olarak Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer aldı. Ağustos ayında ise yüzde 12’lik düşüş yaşamasına rağmen ülke ihracatında ilk sıradaki yerini korudu. Bayram tatili nedeniyle dört iş günü kaybedilmesi, ihracatın geçen yılın ağustos ayına göre düşüşündeki temel etken oldu. Ağustos ayında otobüs-minibüs-midibüs dışındaki tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü görüldü” diye konuştu.