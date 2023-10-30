“Otomotiv endüstrisi yeni bir dünyaya evriliyor”

Bloomberg HT’ye konuk olan Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, otomotiv sektöründe elektrikli araçlardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Başar, otomotiv sektörünün 2023 yılı performansını değerlendirdiği konuşmasında, bu yıla oldukça tempolu girdiklerini söyledi. “Yaklaşık 666 bin otomobil satıldı ve Eylül sonu 850 bin adetlik bir toplam satışa ulaşıldı. Bu yılı 1 milyonun bir miktar üzerinde kapatacağımızı gösteriyor” diyen Başar, bunun içinde elektrikli otomobillerin payının oldukça önemli olduğunu belirtti.

"Akıllı araçların akıllı şehirlerle buluşması lazım"

Başar, önümüzdeki dönemde elektrikli araçların ağırlıklarını artıracağını vurgulayarak, otomotiv endüstrisinin geleneksel yaklaşımı terk ederek yeni bir dünyaya evrildiğini söyledi. Başar bu süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Akıllı araçların akıllı şehirlerle buluşması lazım. Evrilmenin gerçekten faydalı olabilmesi için ürünlerin kentlerle konuşabiliyor olması lazım. Elektrikli araçların gelişebilmesi için altyapı çalışmalarının devam etmesi gerekli. Şarj istasyonlarının yaygınlaşmasına ihtiyaç var. Konya kadar yüzölçümü olan Hollanda’da 90 binin üzerinde sarj istasyonu olduğunu düşünürseniz, ülkemizin bir miktar daha gidecek yolu var. Bu konuda devletimizin sağlamış olduğu teşvikler de çok önemli. Bunların artarak derinleşmesi gerekiyor. Akıllı araçlar birbirleriyle haberleşerek temel seviyede güvenliği sağlayacak. Örneğin, 2 km ötede kaygan bir yolu algılayan en öndeki araç, uyarı ile sizin aracınıza “hızını yavaşlat” gibi komutlar iletecek. İnsan hayatı teknoloji tarafından garanti altına alınacak.”

Elektrikli araçların bir trend olarak pazardaki yerini alacağını belirten Başar, bu eğilimin devam edeceğini söyledi. Pazar payını en çok artıran 5. marka konumunda olduklarını söyleyen Başar, “Bu sene Kasım ayında tüm zamanların satış rekorunu kıracağız, ondan sonra da 35 bin civarında bir araç satışına ulaşmış olacağız.” dedi.

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