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Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi İstanbul'da masaya yatıracak

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu:- "Bu yıl temamız Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital Dünya. Dijitalleşme artık tüm insanların ve sektörlerin birinci sırasında yer alıyor"

15 Mart 2019 Cuma 17:48
Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi İstanbul'da masaya yatıracak

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından her yıl düzenlenen Otomotiv Kongresi bu yıl “Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital Dünya” temasıyla 21 Mart 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

OYDER açıklamasına göre, otomotiv sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli temsilcilerinin katılacağı, 9’uncu kez düzenlenen kongrede, tüketicilerin ve yetkili satıcıların dijitalleşmenin hakim olduğu yeni dönemdeki değişen alışkanlıkları masaya yatırılacak.

Otomotiv Kongresi’nde Peugeot Türkiye Genel Müdür İbrahim Anaç, Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök ve Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk’ün katılacağı bir panel düzenlenirken, Amerikan Ulusal Otomotiv Bayileri Derneği önceki Dönem Başkanı Wesley Lutz “Otomotiv Perakendeciliğinin Geleceği” konulu bir konferans verecek.

Kongrede ayrıca “Bayilerde Dijitalleşme ve Dijital Pazarlama Örnekleri’nin” ayrıntılarıyla tartışılacağı bir başka panel de yer alacak. Autorola Global Satış Direktörü Morten Holmsten ise “Avrupa’da Otomotiv Sektöründe Yaşanan Yıkıcı Değişimi” kongre katılımcılarına ayrıntı ve örnekleriyle anlatacak.

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Otomotiv Kongresi’nin her yıl bir konuyu tüm yönleriyle ele aldığını ve sektöre ışık tutan bir yaklaşım sergilediğini belirterek, “Bu yıl temamız Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital Dünya. Dijitalleşme artık tüm insanların ve sektörlerin birinci sırasında yer alıyor. Buradan hareketle; süreçlerimizin daha basit, daha etkin ve daha hızlı yönetilmesi açısından dijitalleşmenin iş verimliliğine katkılarını konuşacağız. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarımız bütün örnekleriyle sektörün dijital dünyadaki yönünü bizlere aktaracaklar." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:48
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