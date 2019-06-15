Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim yapmaya hazırlanan Alman otomotiv devi Volkswagen yeni fabrikası için İzmir’den büyük bir arazi satın aldı.15 Haziran 2019 Cumartesi 17:36
Dünyanın önde gelen otomobil markalarından biri olan Volkswagen, yeni fabrikası için tercihini Türkiye’den yana kullanıyor.
İzmir'den arazi satın aldı
Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 2001 yılına kadar Opel tarafından kullanılan İzmir’deki arazinin Volkswagen tarafından satın alındığını yazdı.
Türkiye’de bugüne kadar hiçbir yatırımı olmayan otomobil firması, 40 dönümlük araziye ilk fabrikasını kuracak.
Konuyla ilgili şirketten net bir açıklama yapılmasa da Alman gazeteleri, fabrikanın Bulgaristan yerine Türkiye’ye kurulmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
Volkswagen, Türkiye’de en çok satan altı marka arasında ülkede üretimi olmayan tek şirket olarak göze batıyordu.
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