Otomotiv devinden flaş Türkiye kararı! 2021'den sonra üretim yapmayacak

Japon otomotiv üreticisi Honda’nın Türkiye’deki fabrikasını kapatacağı iddia edildi. Honda'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de Civic üretimine 2021 yılında son verileceği, ancak 'Türkiye'deki operasyonlarını devam ettirme niyetinde oldukları' belirtildi. Açıklamada, ayrıca "Türk hissedarlar ile yapıcı diyaloğumuz sürecek" denildi.

İngiltere North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson, “Honda'nın İngiltere'deki fabrikasını kapatmasının nedeni Brexit değil. Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak” iddiasında bulundu. Reuters'a konuşan Honda yetkilileri, 2021 yılında Civic modelinin Türkiye'de üretilmeyeceğini açıkladı. Öte yandan Honda bu süreçte, Türkiye'deki operasyonlarını Türk paydaşlarıyla yapıcı dialoğu devamlı kılmak için sürdüreceğini bildirdi.

Honda'dan açıklama

Konuyla ilgili resmi açıklama az önce Honda Motor İngiltere’den geldi.

Açıklamada Gebze'deki 50,000 araç kapasiteli tesisin şu anda ürettiği Civic sedan modelinin üretimine 2021'de son vereceği ancak şirketin "iş faaliyetlerini" sürdüreceği ifade edilerek, "Honda Türkiye AŞ bu süreçte Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğu sürdürecektir" denildi.

Honda'nın Türkiye'deki üretim ve satış faaliyetleri Kocaeli'nde bulunan 280 milyon lira sermayeli şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Üretime 1997 yılında başlayan 50,000 araç kapasiteli tesis geçen yıl yaklaşık 40,000 Civic sedan üretti. Şirkette yaklaşık 1,100 kişi çalışıyor.

Şirket ayrıca İngiltere'deki Swindon fabrikasını 2021 yılında kapatacağını açıkladı. Yılda 150,000 aracın üretildiği fabrikada 3,500 kişi çalışıyor.

Şirketin Avrupa'daki bölgesel operasyonlarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen emsali görülmemiş değişimler ışığında elektrikli araç stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızda gerekli yeniden yapılandırmayı yapmamız hayati önem taşıyor... Bu karar kolay alınmadı ve çalışanlarımızı rahatsız edici bu açıklama nedeniyle son derece üzgünüz" denildi.

Şekerpınar fabrikası Honda'nın Avrupa'daki ikinci büyük tesisi

Gebze Şekerpınar'da bulunan fabrika, Honda'nın Avrupa'daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda. Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 - 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu.1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden bu yana Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yıllık üretim kapasitesi 50 bin araç olan Honda Türkiye Gebze Fabrikası’nda 770 kişi çalışıyor. Burada üretilen Civic Sedan modeli, Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail’in de dahil olduğu 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bunun yanında, Accord, Jazz, CRV, Civic Sedan ve Civic 5 Kapı modelleri için panel yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika’ya ihraç ediliyor.