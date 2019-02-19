0553 313 94 23

Otomotiv devinden flaş Türkiye kararı! 2021'den sonra üretim yapmayacak

Japon otomotiv devi Honda'nın, 2021 yılından sonra Civic Sedan modelini Türkiye'de üretmeme kararı aldığı bildirildi. Söz konusu kararı, şirket yetkilileri duyurdu.

19 Şubat 2019 Salı 12:27
Otomotiv devinden flaş Türkiye kararı! 2021'den sonra üretim yapmayacak

Japon otomotiv üreticisi Honda’nın Türkiye’deki fabrikasını kapatacağı iddia edildi. Honda'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de Civic üretimine 2021 yılında son verileceği, ancak 'Türkiye'deki operasyonlarını devam ettirme niyetinde oldukları' belirtildi. Açıklamada, ayrıca "Türk hissedarlar ile yapıcı diyaloğumuz sürecek" denildi.

İngiltere North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson, “Honda'nın İngiltere'deki fabrikasını kapatmasının nedeni Brexit değil. Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak” iddiasında bulundu. Reuters'a konuşan Honda yetkilileri, 2021 yılında Civic modelinin Türkiye'de üretilmeyeceğini açıkladı. Öte yandan Honda bu süreçte, Türkiye'deki operasyonlarını Türk paydaşlarıyla yapıcı dialoğu devamlı kılmak için sürdüreceğini bildirdi.

Honda'dan açıklama

Konuyla ilgili resmi açıklama az önce Honda Motor İngiltere’den geldi.

Açıklamada Gebze'deki 50,000 araç kapasiteli tesisin şu anda ürettiği Civic sedan modelinin üretimine 2021'de son vereceği ancak şirketin "iş faaliyetlerini" sürdüreceği ifade edilerek, "Honda Türkiye AŞ bu süreçte Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğu sürdürecektir" denildi.

Honda'nın Türkiye'deki üretim ve satış faaliyetleri Kocaeli'nde bulunan 280 milyon lira sermayeli şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Üretime 1997 yılında başlayan 50,000 araç kapasiteli tesis geçen yıl yaklaşık 40,000 Civic sedan üretti. Şirkette yaklaşık 1,100 kişi çalışıyor.

Şirket ayrıca İngiltere'deki Swindon fabrikasını 2021 yılında kapatacağını açıkladı. Yılda 150,000 aracın üretildiği fabrikada 3,500 kişi çalışıyor.

Şirketin Avrupa'daki bölgesel operasyonlarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen emsali görülmemiş değişimler ışığında elektrikli araç stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızda gerekli yeniden yapılandırmayı yapmamız hayati önem taşıyor... Bu karar kolay alınmadı ve çalışanlarımızı rahatsız edici bu açıklama nedeniyle son derece üzgünüz" denildi.

Şekerpınar fabrikası Honda'nın Avrupa'daki ikinci büyük tesisi

Gebze Şekerpınar'da bulunan fabrika, Honda'nın Avrupa'daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda. Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 - 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu.1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden bu yana Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yıllık üretim kapasitesi 50 bin araç olan Honda Türkiye Gebze Fabrikası’nda 770 kişi çalışıyor. Burada üretilen Civic Sedan modeli, Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail’in de dahil olduğu 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bunun yanında, Accord, Jazz, CRV, Civic Sedan ve Civic 5 Kapı modelleri için panel yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika’ya ihraç ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:27
  1. Kocaeli
  2. Honda
  3. Honda A.Ş
  4. Honda Civic Sedan
  5. Flaş Türkiye kararı
  6. 2021'den sonra üretilmeyecek
  7. üretimi durdurma kararı
  8. otomotiv sektörü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni ve Sözlü: "Bu ülkenin ve memleketin menfaatleri için yola çıktık"
    1. Yeni ve Sözlü: "Bu ülkenin ve..
    2. TGC’den İHA muhabirine destek
    3. Minik öğrencilerden anlamlı çalışma
    4. Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu
    5. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    6. Mimar Mesut Üner Çatalca’ya..
    7. "Dizi sektöründeki büyümenin sektöre..
    8. Metropollere saldırı için gönderilen..
    9. Kumluca’da Cumhur İttifakı Meclis..
    10. Sahil güvenlik için 105 kontrol botu..
    11. "Bertuğ Özgür için Galatasaray ve..
    12. Aktay’dan, Kılıçkaya’ya "hayırlı..
    13. Fikret Ünlü'nün vefatı
    14. TBMM Başkanlığına 7 ayda bin 561 yasa..
    15. Para atıcılıkta 2020 Paralimpik..
    16. İran'ın ithalatı yüzde 18 azaldı
    17. Görevliler hepsine el koydu! 35 bin TL..
    18. Altay’dan şampiyona vefa
    19. Cezaevine gönderilen ceketten Fetullah..
    20. Alanya Çıplaklı’ya sıcak asfalt
    21. "USS Donald Cook" savaş gemisi..
    22. Vize istemeyen ülkeler 2019 |..
    23. Bunlar baro mu, marjinal örgüt mü?
    24. Sinan Mahallesi’nde rötuşlar atılıyor
    25. CHP'li vekil skandalı itiraf etti!
    26. Bokstaki başarıları hayata bakış..
    27. Ordu’da avcılar cezaya doymuyor
    28. Galatasaray'dan sürpriz transfer..
    29. Mersinli bin 453 öğrenci için..
    30. Manisa’da cinayet (2)
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun