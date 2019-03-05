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Otomotiv devi üretimine son vereceğini açıkladı

ABD'nin en büyük otomobil firması olan dünyaca ünlü General Motors, Chevrolet Cruze'nin üretimine yarın son vereceğini açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 16:07
Otomotiv devi üretimine son vereceğini açıkladı

ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors Lordstwon'da Ohio montaj fabrikasında Chevrolet Cruze'nin üretimine yarın son vereceğini açıkladı.

GM, geçen yıl Kasım ayında Kanada'daki bir tane dahil olmak üzere Kuzey Amerika'daki beş fabrikada üretim son vereceğini ve 15,000 işe son vereceğini açıklamıştı.

GM sözcüsü, şirketin "üretim programından önde" olduğunu ve üretimi daha önce Cuma sona erdirmeyi planlandığını ancak şimdi Cruze üretimini yarın sona erdirecek gibi göründüğünü" söyledi.

ABD'de Birleşik Oto İşçileri sendikası(UAW) GM'nin 2015 toplu iş sözleşmesini ihlal ettiğini söyleyerek ABD otomobil fabrikalarında üretimi durdurma ve binlerce çalışanı işten çıkarma kararı nedeniyle dava açtı.

UAW, federal yargıçtan GM'in Michigan, Ohio ve Maryland’deki üç fabrikayı kapatma kararını geri çekmesini ve çalışanların zararlarını karşılamasını istedi. UAW'nin bu zararların GM'nin anlaşmayı ihlal etmesinden kaynaklandığını söylüyor.

GM, Detroit Hamtramck fabrikasında daha önce Haziran ayında üretimi durdurmayı planladığını söyledikten sonra geçen ay Ocak 2020'ye kadar üretimi uzattığını söyledi.

UAW, GM'nin 3 Mayıs'ta Maryland'deki White Marsh fabrikasında ve 1 Ağustos'ta ise Michigan'daki Warren Transmission fabrikasında üretime son vereceğini açıkladı. GM'in Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Oshawa montaj fabrikası yıl sonuna kadar üretime son verecek.

(Reuters)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:07
  1. ABD
  2. General Motors
  3. üretime son verme kararı
  4. Chevrolet Cruze
  5. flaş açıklama
  6. otomotiv sektörü

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