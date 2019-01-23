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Otomotiv devi resmen açıkladı! Türkiye'de üretilecek

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Cenevre'de tanıtımı yapılacak olan yeni Clio'nun üretim fabrikalarından birinin Bursa'da olacağını açıkladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:06
Otomotiv devi resmen açıkladı! Türkiye'de üretilecek

Oyak Renault 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu "Türkiye'nin en fazla üretim yapan otomobil şirketi" unvanını sürdürdü. 

Şirket, 2018 yılında gerçekleştirdiği yüksek üretim ve ihracat performansıyla sektöründe lider konumunu korurken, 2018 yılında 602 bin 421 motor üreterek rekor kıran Oyak Renault, otomobil üretiminde yılı 336 bin 888 adetle kapattı.

Oyak Renault, geçtiğimiz yıl rekor motor üretiminin yanı sıra 239 bin 591 vites kutusu, 708 bin 670 adet şasi üreten şirket, 2018'de 100 milyon avroluk yatırımla yeni alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atmanın yanı sıra yüksek hızlı yeni pres hattını hayata geçirdi. 

Fabrikalardan biri Bursa'da olacak

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, şirketin performansına dair yaptığı açıklamada bir de müjde verdi. Aoun, mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak yeni Renault Clio'nun üretileceği fabrikalardan birinin Bursa olacağını belirtti.  

Renault Clio, 1990 yılında piyasaya sürülmesinin ardından bu zaman dek küresel bazda yaklaşık 13 milyon sattı.

1. ve 2. seviye yarı otomatik sürüş teknolojisiyle gelebileceği konuşulan yeni Clio, 2018 yılının sonlarında objektiflere takılan test sürüşlerinde görünümüne dair de ipuçları vermişti.

Araç genel profilini korumasına rağmen ön farlar, ızgara, stop lambaları gibi detaylarda yeni tasarım unsurları içeriyor ve Megane benzerlikleri de dikkat çekiyor. Yeni Clio için daha geniş bir infotainment (bilgi-eğlence) ekranı da beklentiler arasında.

Daha önce Mazda'nın tasarımcısı olan Laurens van den Acker, aracı mart ayında tanıtacak. 

Kaynak: Habertürk

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:06
  1. Bursa
  2. renault
  3. yeni clio
  4. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun

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  • KocasolakKocasolak8 dk önce
    Yerli oto ne oldu, 2019 da görücüye çıkar inşaAllah.

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