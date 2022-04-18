Otomotiv devi Citroen Türkiye kararını duyurdu! Bomba bir adıma hazırlanıyorlar

Otomotivin devlerinden Citroen, satışlarını hızlandırdığı Türkiye'yi dünyadaki en büyük 5. pazarı yapmayı hedefliyor. Türkiye, markanın küresel büyüme stratejisinde de önemli bir rol oynayacak. Şirket, yeni modelinin örtüsünü de ilk kez Türkiye'de kaldıracak.

Dünya'da yer alan habere göre, Türkiye’yi ilk kez ziyaret eden Citroen CEO’su Vincent Cobée, pazara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Fransız marka, Türkiye’yi dünyadaki en büyük 5. pazarı yapmayı hedefliyor. Türkiye, Citroen’in Avrupa dışı pazarlarda büyüme stratejisinde de önemli bir rol üstlenecek. Cobée, haziran ayında burada global bir lansman yapacaklarını da müjdeledi. Lansmanı yapılacak model, Türkiye’nin yanı sıra Akdeniz, Afrika gibi pazarlara da hitap edecek.

Citroen CEO’su Vincent Cobée, Türkiye ziyareti sırasında sınırlı sayıda basın mensubunun katıldığı bir toplantı düzenleyerek, markanın gelecek planlarına ve hedeflerine yönelik sorularımızı yanıtladı. Cobée’yi Türkiye’ye getiren neden Citroen’in son yıllarda Türkiye’de gösterdiği başarılı satış performansı olmuş. Cobée, “Bugün burada bulunmamın asıl sebebi Citroen Türkiye’nin performansı. Son iki yıl içerisinde dünya otomotiv pazarında ciddi düşüşler ve küçülmeler yaşandı. Citroen Türkiye ise bir yandan pazarın yardımıyla ama bir yandan da kendi dayanıklıkları, konuya adanmışlıkları, performansları sayesinde tam bir zincirle büyümeyi başardı. Hem hacim hem pazar payı olarak büyümeyi başardı. Ben onları tebrik etmek, kutlamak için ve performanslarına desteğimi de vermek için buradayım” dedi.

Fransız otomobil üreticisi, özellikle son üç yıldır Türkiye’de hızlı büyüyor. 2019 ve 2020'deki büyüme başarısını geçen yıl da sürdüren Citroen Türkiye, globalde Avrupa pazarları ve Çin'in hemen arkasında bu alanda 7. sırada yer aldı. Marka, 2021'de toplam pazardaki daralmaya karşın Türkiye’de yüzde 5 büyüdü. Böylece, Türkiye otomotiv pazarında markalar sıralamasında 9. sırada yer aldı. Geçen yıl binek otomobil segmentinde C3 Aircross ve C4 ile bu büyüme yakalandı. C3 Aircross'un satışları yüzde 25 artarken, yeni C4 2021'in ortasında Türkiye pazarına giriş yapmasına karşın yılı segmentinin üçüncüsü olarak tamamladı ve önemli bir başarı elde etti. Yılı ticari araç satışlarında da rekor büyümeyle kapatan Citroen ’e Türkiye’de başarı getiren önemli bir unsur da pandemi döneminde başarılı tedarik zinciri yönetimi ile diğer birçok markaya göre daha az araç bulunurluk sorunu yaşamaları oldu.

İşte bu başarılı performans, Fransız markanın Türkiye’nin rolünü artırmasını sağladı. Çünkü Citroen Avrupa dışındaki pazarlarda yeniden büyümek istiyor. Vincent Cobée, Türkiye’nin önemini vurgularken, büyüme hedeflerine pazara uygun modellerle ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Cobée, “Bugün Türkiye ve birkaç başka pazar sayesinde daha rekabetçi pozisyonumuzu dünyada yeniden oluşturuyoruz. Avrupa dışını yeniden dengeliyoruz. Burada Türkiye çok etkileyici bir pazar, mevzuat açısından da Avrupa’ya benziyor. Ancak nüfus yapısı, yaş, alım isteği, zevkler çok farklı Türkiye’de. Türkiye otomotiv pazarı, bundan 5 yıl önce olduğu noktada değil şu anda. Dolayısıyla burada çok yüksek bir potansiyel var ve bunu yakalamak çok da zor değil. Cazibesi çok yüksek, bir sürü becerisi olan bu pazarda benim işim ise doğru, uygun teklifi yaratmak. Yani nüfusun, buradaki halkın beklentilerini karşılayacak doğru ürünle gelmek. Bugün kompleks bir pazar var karşımızda. Bir tarafta yüksek vergiler var ve bu da aracın fiyatının dahi üzerine çıkabiliyor. Daha fazla ürün sunarak aynı zamanda orta sınıfa da hitap edecek şekilde ürünlerimizi hazırlamalıyız. Önümüzdeki senelerde niyetimizin bir kısmı da bu. Cazip, rekabetçi modellerle gelebilmek. Türkiye'yi 5. büyük pazarımız yapmak istiyoruz ” diye konuştu.

"Tam Türkiye pazarına uygun bir araç olacak"

Cobée’nin toplantı sırasında Türkiye’ye verdikleri önemin bir göstergesi olan en önemli açıklamalardan biri de haziran sonunda Türkiye’de global bir lansman yapacaklarını müjdelemesi oldu. Cobée, hangi model olduğunu açıklamaktan kaçınırken, "Burada lanse edeceğimiz araç tam olarak Türkiye pazarına uygun bir araç olacak. Bununla birlikte aslında tüm Akdeniz, Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye’nin etrafındaki pazarlara uygun bir araç olacak" dedi.

İçten yanmalı ve elektrikli versiyon olacak

Cobée, haziranda lansmanı yapılacak modelin yakıt tipine yönelik, “Her otomobil üreticisi, Batı Avrupa’da tamamen elektrikli yapacağını söylüyor ama müşteri hazır mı, alt yapı buna hazır mı, acaba nihai olarak her şey buna hazır mı bunu daha göreceğiz. En modern, dinamik pazarlara bakacak olursak, Türkiye gibi, ki onlar Avrupa mevzuatlarından da etkileniyorlar ama kurumsal, ortalama, Avrupa mevzuatından etkilenmiyorlar. Peki o pazarlarda ne olacak? Artık ona sizler birlikte karar vereceksiniz. Ben de bunun karşılığını size vermeye çalışacağım. Yani öngörülebilir gelecekte burada lanse edilecek tüm araçların tabii ki elektrikliye geçme becerisi, kabiliyeti olacak. Bu önemli. Hem becerisi, kabiliyeti olacak ve elektrikli olabilecek. İstisnası Ami. Zaten Ami yüzde 100 elektrikli, başka alternatif yok. Ama diğer her şeyde bir içten yanmalı versiyon olacak. Bu sizin toplu talebinize bağlı olarak, bunun karşılığında elektrikli formatı da olabilir” açıklamasını yaptı.

“2023’te yine geleceğim”

Cobée, 2023’te Türkiye’ye yeniden geleceğini belirterek, Türkiye’ye yatırım yapmaya ve proje geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Cobée, “Türkiye her zaman için Avrupa’nın bir parçası oldu. Avrupa belli bir istikamette giderken dünyanın geri kalanı hep farklı bir istikamete gidiyor. Özellikle Orta Doğu, Asya’ya baktığınızda. Türkiye bunların ortasında yer alıyor" diye konuştu.

Global lansmanını ilk kez Türkiye'de yapacak

Citroen CEO’su Vincent Cobée, haziran sonunda Türkiye’de global bir lansman yapacaklarını, dünya basınının aracı Türkiye'de test edeceğini söyledi. Cobée, “Lansmanı Türkiye’de yapıyoruz çünkü, burası birçok medeniyetin doğum noktası, beşiği. Ancak yalnızca bununla kalmıyor, aynı zamanda büyük performansların olduğu bir nokta olduğu için lansmanı burada yapacağız. Burada lanse edeceğimiz araç tam olarak Türkiye pazarına uygun bir araç olacak. Bununla birlikte aslında tüm Akdeniz'e, Avrupa’ya, Kuzey Afrika’ya ve Türkiye'nin etrafındaki pazarlara uygun bir araç olacak. Bu şekilde Türk pazarının özüne yanıt vermiş olacağız" dedi.

Ami haziranda satışa çıkacak, elektrikli C4 eylülde gelecek

Citroen’in geçen yıl aralık ayında lansmanını yaptığı ancak henüz perakende satışa çıkarmadığı Ami için de tarih verildi. Geçen yıl Ami’nin Mart 2022’de bireysel satışa açılacağı belirtilmişti. Ancak yetişmedi. Türkiye’de yakıt ve araç fiyatlarının son iki yılda rekor seviyede artması nedeniyle Ami, birçok tüketici için cazip bir seçenek olarak görülüyor. Merakla beklenen modelin perakende fiyatı henüz net olmasa da satış tarihi haziran olarak açıklandı. Ami ilk etapta sadece online satılacak. Ami'nin İlerleyen zamanlarda Avrupa’da olduğu gibi teknoloji odaklı zincir marketlerde de satılabileceğine işaret edildi. Diğer yandan elektrikli C4’ün de Türkiye pazarına eylül ayında sunulacağı açıklandı. Vincent Cobée, Citroen müşterilerinin elektrikli dönüşüme hazır olduğunu vurguladı. Cobée, Stellantis’in gücünü arkalarına alarak, yüzde 100 elektrikliye geçiş takvimine zamanında geçiş yapabileceklerine dikkat çekti.