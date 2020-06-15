  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobilli kapkaççılar tutuklandı

Adana’da 2 çocuğun cep telefonunu çalıp otomobil ile kaçan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:03:44 -
Otomobilli kapkaççılar tutuklandı

Adana’da 2 çocuğun cep telefonunu çalıp otomobil ile kaçan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda 6 yaşındaki kız çocuğu dedesiyle birlikte simit aldığı sırada bir otomobilden inen bir kişi, kız çocuğunun yanına yaklaşıp elindeki cep telefonunu çalıp otomobile binerek kaçtı.


Merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise 16 yaşındaki kız çocuğunun elindeki cep telefonunu çalan bir kişi otomobil ile kaçtı.


Kapkaç mağdurlarının şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası belirlendi. Plakadan aracın gittiği yerleri tespit eden polis, araçtaki şüpheli şahısların da Vedat G., Ahmet Ö. ve Canan Ö. olduğunu belirledi. Zanlılar evlerinde gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete getirildi.


Bir kapkaç olayından sonra zanlının koşarak otomobile binip kaçması ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Vedat G.’nin uyuşturucu kullanmak, gasp ve hırsızlık olmak üzere 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılardan Vedat G. ve Ahmet Ö. tutuklanırken, Canan Ö. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı