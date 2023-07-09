Otomobillere ne kadar vergi ödeniyor?

Döviz kurunun artması ile otomobil fiyatları son yıllarda önemli oranda yükselmiş durumda. Bunun yanı sıra otomobillere uygulanan vergiler ile araçların fiyatları bir kat daha artıyor. Son olarak otomobillere uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 20’ye çıkarılması ile otomobil fiyatları bir kez daha artış gösterdi.

Otomobillere uygulanan toplam vergi miktarı

Bilindiği gibi ülkemizde otomobillere KDV‘nin yanı sıra bir de ÖTV uygulanıyor. Sıfır otomobillere eklenen değişen oranlardaki verginin üzerine KDV’nin de eklenmesi ile araçların ülkemize giriş fiyatı ile satış fiyatı arasında uçurum meydana geliyor. Biz de yeni KDV oranı ile otomobillere uygulanan vergi miktarını sizler için tekrar hesapladık.

Bilindiği gibi ülkemizde geleneksel güç ünitesine sahip araçlarda motor hacmi ve net fiyatına göre yüzde 45 ile yüzde 220 arasında değişen ÖTV miktarları uygulanıyor. Hibrit araçlarda da yine motor gücü, motor silindir hacmi ve araç fiyatına göre aynı oranlarda değişen ÖTV uygulanıyor. Elektrikli otomobillerde ise motor gücü ve matrahına göre araçlara yüzde 10 ile yüzde 60 oranında ÖTV uygulanıyor. Tüm bu ÖTV rakamlarına şimdi ise yüzde 20’lik KDV eklenerek araçların fiyatlarını hesaplayabiliyoruz.

Matrah listesi bu şekilde olsa da hâli hazırda yüzde 80 ÖTV limitinin altında herhangi bir araç olmadığı için, yeni KDV oranı ile tüm otomobiller için toplam vergi miktarı yüzde 116’ya çıkmış durumda. Örnek vermek gerekirse, ülkemize 280 bin TL’den giriş yapan bir otomobil için ödememiz gereken miktar maalesef 604 bin 800 TL olarak hesaplanıyor. 8 Temmuz 2023 itibarıyla ülkemizdeki en ucuz otomobil ise 643 bin 900 TL’lik fiyatı ile Fiat Egea.

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Hibrit otomobiller de değişen KDV oranı ile fiyat değişiminden nasibini alacak. Geçtiğimiz yıl ülkemizde en çok satılan hibrit otomobil olan Toyota Corolla‘nın 8 Temmuz 2023 itibarıyla satış fiyatı 1 milyon 229 bin 300 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın 660 bin TL’sinin sadece vergi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Elektrikli araçların fiyatları da değişen KDV oranı ile birlikte bir miktar daha artacak. Şu anda en ucuz elektrikli otomobil olan Dacia Spring ise 850 bin TL’lik fiyat etiketine sahip. Lansmana özel olan bu fiyatın ilerleyen dönemde artması sürpriz olmayacaktır.