Otomobillere 'Avrupa' zammı: 700 bin lira birden yükseldi!

Avrupa Birliği’nin (AB) zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) yarın devreye alınacak. Bununla birlikte, 8 Temmuz Pazartesi günü Çinli otomobillere ilave gümrük vergisi de uygulanmaya başlanacak.

Otomobil pazarında dengeleri değiştirecek hamleler peş peşe geliyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan kararlar Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Bir süredir zararına kampanyalı satış yapılmasına rağmen, bu yeni adımların sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

7 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) uygulaması yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren markalar, ellerindeki GSR özelliği taşımayan otomobilleri, bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde satabilecek.

ULUSAL TİP ONAYI İLE ÜRETİLENLER İÇİN 2 AYLIK EK SÜRE

Ancak, geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla uygulamada kapsam esnetildi. Ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için bu tarih 31 Ağustos'a ertelendi. Bu esneme sadece yerel üretim araçlar için geçerli olup, ithal otomobiller için ise yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

ÇİN’DEN İTHAL ARAÇLARA YÜZDE 40 VERGİ

Bir diğer yeni uygulama ise 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek. Resmi Gazete’de 8 Haziran’da yayımlanan karara göre, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi getirildi. Ayrıca, bu araçlar için en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi. Türkiye’de satış yapan Çinli marka sayısı 10’u aşarken, bu markalar toplam pazardaki payını yüzde 10 seviyelerine yükseltti. En fazla satış ise yerli markaları da geride bırakan Chery’den geldi. Çinli markaların pazardaki yükselişi, yeni vergilerin yürürlüğe girmesiyle nasıl etkileneceği merak konusu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

700 BİN LİRALIK ZAM

Böylece yüzde 10 mevcut verginin üzerine yüzde 40 ek gümrük vergisi, KDV ve ÖTV eklenince, Çinli otomobillerde fiyat artışlarının 400-700 bin TL aralığında olabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, bu durumda markaların Türkiye’ye yönelik üretim planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabileceğini vurguluyor. Resmi Gazete'de de bu yönde bir kararın duyurulması sektördeki gelişmeleri yakından takip edenler için önemli bir adım oldu.

Odatv.com