  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turizm devi şirket iflas etti. İflas bayrağını çekti: Türkiye'de neredeyse gitmediği yer yoktu

Bakan Bolat açıkladı: O ülkenin vatandaşları Türkiye'den giderse ne tarım ne de hayvancılık kalır

Milli Muharip Uçak Kaan dünyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'ye 300 tane Kaan siparişi

Peru, Güney Koreli KAI şirketiyle FA-50 savaş uçağı için dev anlaşma imzaladı!

Türk savunma sanayiinin stratejik planı ile ilgili karar hakkında açıklama geldi! Türkiye'ye duyurdular!

İngiltere'deki seçimlerde büyük bir zafer kazanan İngiltere'nin yeni başbakanı Starmer kimdir?

Akıncı TİHA Güdüm Testini Başarıyla Tamamladı: ASELSAN Elektronik Harp Sisteminde Güçleniyor!

İflas ettiği yazılıp çizilen Türk devi az önce Türkiye'ye duyurdu: İflas etmedik

Katil İsrail ateşkes istemiyor! Onlarca Filistinli şehit oldu

O çikolata İngilizleri çıldırttı! Ülker'e çağrı yapıyorlar
Ekonomi Otomobillere 'Avrupa' zammı: 700 bin lira birden yükseldi!
Ekonomi

Otomobillere 'Avrupa' zammı: 700 bin lira birden yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-07-08 10:42:00 -
Otomobillere 'Avrupa' zammı: 700 bin lira birden yükseldi!

Avrupa Birliği’nin (AB) zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) yarın devreye alınacak. Bununla birlikte, 8 Temmuz Pazartesi günü Çinli otomobillere ilave gümrük vergisi de uygulanmaya başlanacak.

Avrupa Birliği’nin (AB) zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) yarın devreye alınacak. Bununla birlikte, 8 Temmuz Pazartesi günü Çinli otomobillere ilave gümrük vergisi de uygulanmaya başlanacak.

Otomobil pazarında dengeleri değiştirecek hamleler peş peşe geliyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan kararlar Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Bir süredir zararına kampanyalı satış yapılmasına rağmen, bu yeni adımların sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

7 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) uygulaması yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren markalar, ellerindeki GSR özelliği taşımayan otomobilleri, bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde satabilecek.

ULUSAL TİP ONAYI İLE ÜRETİLENLER İÇİN 2 AYLIK EK SÜRE

Ancak, geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla uygulamada kapsam esnetildi. Ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için bu tarih 31 Ağustos'a ertelendi. Bu esneme sadece yerel üretim araçlar için geçerli olup, ithal otomobiller için ise yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

ÇİN’DEN İTHAL ARAÇLARA YÜZDE 40 VERGİ

Bir diğer yeni uygulama ise 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek. Resmi Gazete’de 8 Haziran’da yayımlanan karara göre, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi getirildi. Ayrıca, bu araçlar için en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi. Türkiye’de satış yapan Çinli marka sayısı 10’u aşarken, bu markalar toplam pazardaki payını yüzde 10 seviyelerine yükseltti. En fazla satış ise yerli markaları da geride bırakan Chery’den geldi. Çinli markaların pazardaki yükselişi, yeni vergilerin yürürlüğe girmesiyle nasıl etkileneceği merak konusu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

700 BİN LİRALIK ZAM

Böylece yüzde 10 mevcut verginin üzerine yüzde 40 ek gümrük vergisi, KDV ve ÖTV eklenince, Çinli otomobillerde fiyat artışlarının 400-700 bin TL aralığında olabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, bu durumda markaların Türkiye’ye yönelik üretim planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabileceğini vurguluyor. Resmi Gazete'de de bu yönde bir kararın duyurulması sektördeki gelişmeleri yakından takip edenler için önemli bir adım oldu.

Odatv.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23