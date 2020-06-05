  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:34:04 -
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesinin Açıkyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 65 LE 704 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkan Z.A. idaresindeki 52 LK 503 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda ise büyük hasar oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı