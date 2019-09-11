Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Nil caddesi ve Nato caddesinin kesiştiği yolda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 LB 177 plakalı otomobil, E.A. yönetimindli 60 YC 824 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan E.A., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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