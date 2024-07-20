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Yerel Otomobille TIR çarpıştı: Anne öldü, oğlu yaralandı!
Yerel

Otomobille TIR çarpıştı: Anne öldü, oğlu yaralandı!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 11:09:00 -
Otomobille TIR çarpıştı: Anne öldü, oğlu yaralandı!

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu Baray Alp Okul yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ezgi Başak Akyürek Okul’un 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olduğu öğrenildi.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu Baray Alp Okul yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ezgi Başak Akyürek Okul’un 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Altköy mevkisinde meydana geldi.

Refahiye ilçesinden Sivas istikametine seyir halinde olan Avukat Ezgi Başak Akyürek (32) Okul idaresindeki otomobil, aynı istikamette giden Engin Y. yönetimindeki çekici ve buna bağlı 25 HA 540 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Kazada Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Baray Alp Okul ise yaralandı. Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Ezgi Başak Akyürek Okul’un 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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