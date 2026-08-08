Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karabük Safranbolu'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 27 yaşındaki H.K. ağır yaralandı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğle saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.
Kaza, öğle saatlerinde Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. idaresindeki 78 ACR 688 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada H.K. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.