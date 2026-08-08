  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslamabad üç ülkenin renklerine büründü! Kardeş ülkede güçbirliği coşkusu Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
Yerel Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı!
Yerel

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı!

Karabük Safranbolu'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 27 yaşındaki H.K. ağır yaralandı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğle saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

 

Kaza, öğle saatlerinde Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. idaresindeki 78 ACR 688 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada H.K. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merdivenden düşmeye 3 gün izin Garson robot iş kazası geçirdi rapor aldı
Merdivenden düşmeye 3 gün izin Garson robot iş kazası geçirdi rapor aldı

Aktüel

Merdivenden düşmeye 3 gün izin Garson robot iş kazası geçirdi rapor aldı

3 aracın karıştığı kazada acı detay!
3 aracın karıştığı kazada acı detay!

Yerel

3 aracın karıştığı kazada acı detay!

Anız yangını dumanı zincirleme kazaya yol açtı
Anız yangını dumanı zincirleme kazaya yol açtı

Yerel

Anız yangını dumanı zincirleme kazaya yol açtı

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 7 yaralı!
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 7 yaralı!

Gündem

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 7 yaralı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23