Spor UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

Yasin Paşalı
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı. Temsilcimiz Samsunspor evinde Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu. Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ise Lech Poznan'ı 3-1 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarından alınan sonuçlar şu şekilde:

Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3

Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3

AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4

Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0

