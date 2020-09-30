Otomobiliyle yaptığı manevra kendisinin ve bir kişinin daha hayatına mal oldu

Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi Ünye-Çaybaşı yolu üzerinde dönüş yapmak isteyen Recep Akman (36) yönetimindeki otomobil ile Özkan Tenlik'in (40) kullandığı otomobil çarpıştı.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Korkunç kaza sonucu 06 BMA 759 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Akman ile aynı araçta bulunan Mehmet Ocaktan (68) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan 34 BDH 876 plakalı diğer otomobilde bulunan Özkan Tenlik ve Süleyman Coşkan da (41) yaralandı. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.