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Aktüel Otomobilini doludan korumak için camlarını söktüğü kahvehaneye park etti
Aktüel

Otomobilini doludan korumak için camlarını söktüğü kahvehaneye park etti

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:14:51 -
Otomobilini doludan korumak için camlarını söktüğü kahvehaneye park etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, meteorolojinin uyarısı üzerine otomobilini yağıştan korumak için, camlarını söktüğü kahvehaneye aldı.

Yıldırım Mahallesi'nde Ercan Baydur, otomobilini, camlarını söktüğü ve işletmecisi olduğu kahvehaneye park etti. Otomobili kahvehanede görenler, şaşkınlık yaşadı.

Baydur, AA muhabirine, şiddetli yağış ve dolu uyarılarının ardından otomobilinin zarar görmemesi için kapalı bir alan aradığını ancak bulamadığını söyledi.

Bunun üzerine aracını kahvehanenin içine aldığını anlatan Baydur, uyarı geçene kadar otomobilinin yerinde kalacağını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Dursun Toklucuk ise ilk kez kahvehanede bir otomobil gördüğünü ve çok şaşırdığını ifade etti.

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